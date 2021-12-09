Торжественный старт акции "Наши дети" будет дан 14 декабря с участием ребят из всех регионов

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 14 декабря будет дан торжественный старт новогодней благотворительной акции "Наши дети", сообщила журналистам главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Акция "Наши дети" в этом году откроется в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в городе Минске. На праздничном мероприятии будут представлены все регионы. Каждая область направляет делегацию детей, которые стали победителями олимпиад, турниров, творческих конкурсов, спортивных соревнований, а также детей из социальных приютов, опекунских, приемных семей. В каждом из областных центров также предусмотрены мероприятия по торжественному открытию акции", - рассказала Елена Симакова.

По ее словам, во время акции состоится традиционная елка во Дворце Республики. "Представление уже готовится. Пройдут мероприятия во Дворце Независимости, куда также традиционно приезжают группы детей от каждого региона. Кроме того, планируется Министерством образования проведение елки для педагогических работников, которая состоится 12 января. В каждой области пройдут праздники для ребят с участием губернаторов", - отметила главный специалист управления.

Масштабная новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го.

Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации.-0-