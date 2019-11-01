Трансфер из Национального аэропорта Минск с 1 ноября станет дороже

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск с 1 ноября повышает стоимость услуги трансфера - она составит Br40 (ранее Br30), сообщает БЕЛТА.

Единый тариф будет действовать на любой легковой автомобиль (Geely SС7; Geely Atlas; Geely Х7; Volkswagen Touran) из аэропорта в любую точку Минска, а также из города в аэропорт.

При этом цены для автомобилей повышенной комфортности (Volkswagen Multivan и Geely GT), а также для Peugeot Boxer на 17 посадочных мест не меняются (Br40 и Br120 соответственно).

Если заказывать трансфер из аэропорта по нескольким адресам в Минске, то за каждый последующий адрес, кроме первоначально указанного, нужно будет доплатить Br10. Тариф на перевозку пассажиров по Беларуси рассчитывается индивидуально, исходя из километража и времени в пути.

Для пассажиров с детьми в возрасте до 2 лет продолжит действовать скидка: тариф в любую точку Минска составит Br35. При этом детское автокресло при необходимости будет предоставлено без доплаты. Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов по зрению I группы, детей-инвалидов I группы, а также инвалидов-колясочников и их сопровождающих услуга трансфера по-прежнему остается бесплатной (она оказывается за счет Национального аэропорта). При этом при заказе трансфера для вышеупомянутых категорий граждан им необходимо предоставить соответствующие документы.

Тарифы на официальный трансфер Национального аэропорта Минск не менялась на протяжении двух с половиной лет.-0-