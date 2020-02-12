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12 февраля 2020, 17:30

Трансляцию открытых судебных заседаний в интернете планируется урегулировать законодательно

Фото из архива
Фото из архива

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы трансляции открытых судебных заседаний в интернете планируется урегулировать в проекте закона "О доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции", сообщил журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о сути и новшествах этого документа.

Как отметил Валерий Калинкович, на этот год запланирована разработка концепции законопроекта. Верховный суд выступил инициатором этой работы по нескольким причинам, главная из которых заключается в необходимости законодательно упорядочить обращение информации, касающейся судебной деятельности.

"Один из вопросов - это возможности и пределы трансляции открытых судебных заседаний в сети Интернет. Он продолжает сохранять свою остроту, несмотря на все разъяснения, которые мы даем. Это проблема, которая приводит к несоблюдению определенных процессуальных канонов, когда свидетели, ожидающие своего допроса в коридоре суда, посредством стрима могут спокойно наблюдать за всем, что происходит в зале заседания. А для чего мы свидетелей до их допроса удаляем из зала? Чтобы этого избежать", - отметил первый заместитель председателя ВС.

Как ожидается, будущий закон будет регулировать, в частности, порядок опубликования информации о деятельности судов, определенные правила ее размещения в интернете.

"Подобного рода законы действуют в ряде государств, включая наших соседей по СНГ, - сказал Валерий Калинкович. - Это позволяет сконцентрировать в рамках одного нормативного правового акта все основные требования, которые необходимо соблюдать при обращении с такой чувствительной информацией, как результаты рассмотрения конкретных дел. Мы работаем с людьми, которые тоже имеют право и на личную жизнь, и на разумное сохранение тайны, связанной с этой личной жизнью".

Первый заместитель председателя ВС также затронул и другие законодательные новации. Недавно принято стратегическое решение о создании отдельного экономического апелляционного суда. Завершается разработка законопроекта о дальнейшем развитии апелляционного производства в уголовном процессе. Основная его направленность заключается в дальнейшем расширении полномочий апелляционной инстанции по непосредственному исследованию имеющихся в деле и дополнительных доказательств, их самостоятельной оценке. Прорабатываются правовые механизмы введения апелляционного порядка рассмотрения жалоб на приговоры и решения Верховного суда, которые выносятся по первой инстанции. "Мы считаем, это позволит придать нашему производству по пересмотру судебных решений, не вступивших в законную силу, завершенный вид и сделать действительно исключительными случаи пересмотра судебных решений после их вступления в законную силу", - сказал он.

Подводя итоги, Валерий Калинкович, отметил, что 2019 год оказался знаковым по целому ряду причин и обстоятельств, он фактически ознаменовал начало второй пятилетки работы единой системы судов общей юрисдикции. Введено в строй новое современное здание Верховного суда, его потенциал используется по максимуму. Помимо судебных заседаний, в нем регулярно проводятся различные мероприятия, семинары, конференции не только внутрисистемного плана, но и международные. Очередная большая научно-практическая конференция ожидается в конце февраля и будет посвящена вопросам создания единого Гражданского процессуального кодекса.-0-

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"Разработана и введена с текущего года в действие обновленная система критериев подбора кадров на должности судей", - сказал первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович.

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"К этой работе привлекли ведущих белорусских ученых, активно изучаем международный опыт создания и функционирования правовых актов подобного уровня", - сказал первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович.

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