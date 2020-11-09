Транспортная инспекция начала масштабную проверку такси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция Минтранса начала масштабную проверку такси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе инспекции.

"Будет усилен контроль за соблюдением производителями транспортных работ и услуг законодательства в области транспортной деятельности при организации и выполнении перевозок пассажиров такси. В первую очередь это связано с вопросом обеспечения безопасности, которым перевозчики должны руководствоваться при оказании услуг", - говорится в сообщении пресс-службы.

С начала года произошло более 60 происшествий с участием такси. В их числе аварии, произошедшие по причине пренебрежения перевозчиками такси требований безопасности. "Сюда относится несвоевременное прохождение техосмотра, несоблюдение режима труда и отдыха, отсутствие медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и предрейсовой проверки технического состояния такси - все это может привести к печальным последствиям. К слову, с января этого года 13 человек погибли в результате аварий с участием такси", - подчеркнули в инспекции.

Контрольные мероприятия проводятся совместно с Министерством по налогам и сборам, ГАИ и другими контролирующими органами. Проверки проходят во всех регионах страны.-0-