16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция проверила 1 тыс. школьных автобусов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"В Беларуси завершилась ежегодная масштабная проверка транспорта, предназначенного для подвоза детей к учреждениям образования. В разных регионах страны специалисты транспортной инспекции провели целевой комплекс контрольных мероприятий "Школьный автобус". Всего осмотрено порядка 1 тыс. автобусов, выявлено более 670 нарушений законодательства о транспортной деятельности и требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", - рассказали в пресс-службе.

Например, в некоторых автобусах выявлено отсутствие на сиденьях удерживающей системы для детей. В ряде случаев была неисправной или не предусматривалась кнопка "Просьба об остановке". Кроме того, во время контрольных мероприятий специалисты зафиксировали более 20 фактов отсутствия страхового свидетельства (страхового полиса) либо заверенной автомобильным перевозчиком копии, которая подтверждает заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности автомобильного перевозчика перед пассажирами.

Транспортная инспекция выдала соответствующие требования (предписания) об устранении нарушений.-0-