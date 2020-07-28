Транспортная инспекция проверила перевозчиков-участников ДТП и нашла более 840 нарушений

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция во взаимодействии со Следственным комитетом при внеплановых проверках по фактам ДТП за первое полугодие выявила более 840 нарушений у перевозчиков - участников аварий, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

В числе нарушений - отсутствие техосмотра и контроля технического состояния автомобиля перед выездом на линию, несоблюдение водителями режима труда и отдыха. В некоторых случаях водители пренебрегали медицинским осмотром перед рейсом.

Ирина Яблонская привела пример: "В мае в Бобруйске произошло ДТП с участием водителя городского пассажирского автобуса. Поворачивая налево и не убедившись в безопасности маневра, шофер столкнулся с ехавшим во встречном направлении мотоциклом Honda. В результате мотоциклист погиб. Проверка по факту аварии показала, что водитель автобуса не соблюдал режим труда и отдыха. А это могло повлиять на снижение концентрации внимания".

Всего в январе-июне текущего года произошло 151 дорожно-транспортное происшествие с участием производителей транспортных работ и услуг. Перевозчикам - участникам ДТП выданы требования устранить нарушения за определенный срок. В обратном случае придется применить административную меру в соответствии со ст.23.4 КоАП.-0-