Транспортная инспекция проверила перевозчиков-участников ДТП: выявлено более 500 нарушений

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция во время проверок перевозчиков - участников ДТП выявила более 500 нарушений, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

За январь-апрель текущего года во время проверок выявлено 583 нарушения. Наибольшее их количество зафиксировано в Минской области. Среди наиболее частых нарушений - несоблюдение режима труда и отдыха, отсутствие техосмотра и контроля технического состояния авто перед выездом на линию. В ряде случаев водитель был допущен к работе без обязательного предрейсового медосмотра.

"Транспортная инспекция продолжает совместную работу со Следственным комитетом по фактам дорожно-транспортных происшествий. В случае выявления нарушений специалисты инспекции выдают перевозчикам предписания об их устранении и устанавливают сроки исполнения, - отметила пресс-секретарь. - На сегодня выдано более 60 предписаний. Эти меры позволяют исключить факторы риска ДТП, связанные с несоблюдением требований безопасности перевозок".-0-