Транспортная инспекция проводит комплексную проверку школьных автобусов

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Транспортной инспекции в период по 7 сентября по всей стране проводят комплексную проверку школьных автобусов, которые подвозят учащихся в учреждения образования. Об этом сообщил начальник управления контроля автомобильного транспорта Транспортной инспекции Минтранса Иван Алисейко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Контрольные мероприятия "Школьный автобус" традиционно проходят в начале учебного года. Особое внимание работники Транспортной инспекции уделяют соблюдению автомобильными перевозчиками требований законодательства по вопросам технического состояния автобусов и стажу управления водителей, требований государственного стандарта СТБ 2025-2009 "Автобусы для перевозки детей. Общие технические требования", - рассказал Иван Алисейко.

По его словам, в прошлом году был проведен осмотр 996 автобусов, выявлено 676 нарушений требований законодательства в области автомобильного транспорта. Среди наиболее распространенных из них - на кузове автобуса отсутствуют контрастные надписи "ДЕТИ", отсутствует ступенька либо высота первой ступеньки от уровня дороги не соответствует требованиям. Также бывало, что отсутствует удерживающая система на сидениях для детей, сигнальная кнопка "Просьба об остановке" отсутствует либо не везде работает, не соответствует расположение сидений, не все сидения обращены вперед по ходу движения автобуса, нет отсека в задней части автобуса или полок над окнами для размещения ручной клади и багажа.

Кроме того, работники Транспортной инспекции тогда выявили 25 фактов отсутствия страхового свидетельства (страхового полиса) либо заверенной автомобильным перевозчиком его копии, подтверждающих заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности перед пассажирами.-0-