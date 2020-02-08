Транспортная инспекция рассмотрела за 2019 год более 380 обращений по работе такси

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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция в 2019 году рассмотрела более 380 обращений по вопросам перевозок пассажиров такси, сообщили БЕЛТА в инспекции. Среди самых распространенных претензий пассажиров - жалобы на то, что водитель не включил таксометр во время поездки, у автомобиля отсутствовали атрибуты такси, водитель необоснованно отказал в перевозке. Нередко поднимался и вопрос оплаты услуг. К примеру, водитель по окончании поездки требовал оплату наличными. При этом автомобиль не был оборудован кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром. "Согласно же законодательству, водитель такси обязан после посадки пассажира совершать поездку с включенным таксометром, по которому и определяется стоимость услуги в случае расчета наличными", - отметили в инспекции. К слову, пассажир имеет право отказаться от оплаты, если водитель ехал с выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром, или машина вовсе им не оборудована. "Исключение составляют только перевозки с использованием электронной информационной системы с оплатой проезда безналичным способом", - уточняют в инспекции. Транспортная инспекция проводит разбирательства по всем заявлениям. В профилактических целях организуются встречи с перевозчиками, пассажирам разъясняются их права. В случае выявления нарушений законодательства в области транспортной деятельности даются предписания и устанавливаются сроки их исполнения, применяются меры административного воздействия.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!