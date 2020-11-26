Транспортная инспекция: таксист должен заранее сообщать примерную стоимость поездки

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель такси должен заранее сообщать ориентировочную стоимость поездки, сообщили БЕЛТА в Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций.

"Водитель такси обязан проинформировать клиента о тарифах и ориентировочной стоимости за транспортную услугу - это прописано в правилах автомобильных перевозок пассажиров. Как показывает практика, не все таксисты выполняют это требование, а выставленный счет потом может обернуться сюрпризом для заказчика перевозки. Поэтому пассажиру стоит внимательно ознакомиться с тарифами до поездки и уточнить примерную стоимость транспортной услуги - это его право", - подчеркнули в инспекции.

Также пассажиру нужно обратить внимание на внешнее оформление автомобиля. Машина должна быть окрашена в желтый цвет или иметь по всей длине на боковых поверхностях желтую полосу, на крыше должен быть установлен оранжевый плафон с "шашечками". Такой узор должен быть и на передних дверях, как и наименование перевозчика, учетный номер плательщика.

Пассажир может заказывать такси с указанием места и времени его прибытия. Среди обязанностей пассажира - не отвлекать водителя во время движения, соблюдать общественный порядок в такси, а по окончании перевозки рассчитаться за проезд согласно показаниям таксометра или электронной информационной системы.

"Если у граждан есть доказательства, подтверждающие несоблюдение перевозчиками законодательства о транспортной деятельности (например, фото- или видеоматериалы), они могут обратиться в Транспортную инспекцию. Если спорные вопросы касаются платы за услугу, обращаться нужно в Министерство по налогам и сборам", - пояснили в инспекции.-0-