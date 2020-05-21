Транзитным перевозчикам планируют выделить более 40 дополнительных стоянок

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транзитным перевозчикам, проезжающим по территории Беларуси, планируют выделить более 40 дополнительных стоянок для отдыха, питания и заправки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.

"В ближайшее время планируется внесение изменений в постановление Совета Министров №171 по увеличению количества дополнительных стоянок для транзитных перевозчиков", - отметил Сергей Дубина. По его словам, перечень будет расширен на более чем 40 остановочных пунктов.

Это связано с тем, что поступают обращения от перевозчиков, местных органов власти, за складывающейся обстановкой следят и в Минтрансе. "Местные органы наблюдают за ситуацией, которая происходит на их территории, выезжают в разное время суток на стоянки, анализируют их заполняемость. Если мест не хватает, они вносят предложения по добавлению остановочных пунктов", - сказал Сергей Дубина.

Как сообщалось ранее, перевозчики, которые едут транзитом через Беларусь, должны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам и останавливаться для отдыха, питания и заправки авто только в установленных местах. Во время остановки они не должны покидать территорию этих пунктов.

Водители, выполняющие транзитные перевозки, обязаны покинуть Беларусь по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию.

Кроме того, они должны иметь средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и использовать их при выходе из транспортного средства. После завершения перевозки грузов водители обязаны соблюдать установленные законодательством требования по самоизоляции.

Нарушителям в соответствии со ст.23.4 КоАП грозит штраф до 50 базовых величин (1 БВ - Br27) или административный арест.

Эти ограничения введены как мера по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Перечень дорог и карты-схемы для транзитных перевозчиков Минтранс размещает на своем сайте и в соцсетях.-0-