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27 сентября 2021, 10:45

Трекинг, инновации и четкие цели. Узнали, как сделать бизнес более успешным всего за 10 недель

В минувшую субботу (25 сентября) в Минске прошла первая интерактивная конференция для владельцев бизнеса "Ускорение". Одноименную программу Белагропромбанк реализует совместно с ассоциацией трекеров и бизнес-консультантов Беларуси. Наши корреспонденты посетили мероприятие и узнали, в чем заключается уникальность данной программы и для какого формата бизнеса "Ускорение" подойдет лучше всего.

Для малого и среднего бизнеса

Конференция проходила в Центре притяжения Igrow. Фактически это коворкинг, сеть которых Белагропромбанк развивает последние несколько лет. При этом не только в крупных городах. Пилотный коворкинг открыли в 2019 году в 15-тысячном Дрогичине. Сегодня таких Центров уже более 40 по всей Беларуси. В данных пространствах можно работать, проводить встречи с сотрудниками и партнерами, получать профессиональные консультации, развивать свои предпринимательские компетенции и заводить новые деловые контакты. Узнать более подробную информацию, а также найти ближайший Центр можно по ссылке.

Начальник управления развития экосистемы Белагропромбанка Дмитрий Примак
Начальник управления развития экосистемы Белагропромбанка Дмитрий Примак

– Интерактивная конференция, посвященная программе "Ускорение", проводится совместно с нашими партнерами – Ассоциацией трекеров и бизнес-консультантов Беларуси, – поясняет начальник управления развития экосистемы Белагропромбанка Дмитрий Примак. – Это одно из мероприятий, направленное на популяризацию и развитие предпринимательских компетенций в среде действующих и потенциальных клиентов банка. Мы заинтересованы в том, чтобы успешный предпринимательский опыт и лучшие управленческие практики нашли применение среди наших клиентов. Поэтому мы содействуем проведению подобных мероприятий.

В центре внимания – предприниматель и его успех. Мы заинтересованы в том, чтобы активных и осознанных предпринимателей было больше. Белагропромбанк прилагает для этого немалые усилия. Интерактивная конференция, по словам Дмитрия Примака, для банка является пилотной.

– Мы, говоря языком стартапа, сейчас "проверяем гипотезу". Проще говоря, прощупываем почву. Но, учитывая высокий уровень явки на мероприятие, есть все предпосылки полагать, что оно будет проводиться на регулярной основе. А программа "Ускорение" получит динамичное развитие, – подчеркнул представитель Белагропромбанка.

Развитие бизнеса с помощью трекеров – что это такое

Вообще, в Беларуси конференция подобного формата организуется впервые, равно как и программа "Ускорение" будет первым подобным предложением для нашего рынка. Хотя в соседней Российской Федерации такая сфера получила серьезное развитие. В восточной стране-соседке действует порядка 60 активационных программ для развития бизнеса и различных стартапов.

Председатель Ассоциации трекеров и бизнес-консультантов Беларуси Юлия Башко
Председатель Ассоциации трекеров и бизнес-консультантов Беларуси Юлия Башко

– В нашей стране, к сожалению, пока нет такого широкого распространения, – поясняет председатель Ассоциации трекеров и бизнес-консультантов Беларуси Юлия Башко. – Главное действующее лицо программы – трекер. Это специалист, который помогает стартапу вырасти. Деятельность трекеров заключается в своеобразном алгоритме, который выработан из бизнес-схем. В мире стало появляться крайне много инноваций и новинок, которые нужно быстро тестировать. И чем быстрее инновация либо сработает, либо выстрелит, тем больше у стартапа шансов на конечный успех.

Чтобы этот процесс ускорить, был разработан алгоритм трекинга. Если дословно, трекер помогает стартапу выполнить определенную цель. Например, вывести продукт на рынок или привлечь инвестиции. Все зависит от цели, которую руководитель стартапа или бизнеса поставил перед собой. Впрочем, трекер – это не советчик в классическом смысле слова.

– Ценность данного специалиста в том, что у него самого за плечами большой предпринимательский опыт и он знает "правильный трек". То есть понимает, какие действия в определенный момент необходимо предпринять, – уточнила Юлия Башко.

Как работает трекер

С обывательской точки зрения бизнес-процессы понятны не всегда. Для лучшего понимания Юлия Башко привела пример из собственной практики.

– У меня был случай, когда обратились клиенты, сделавшие собственное приложение для работы с картами лояльности. Стартап был ориентирован на небольшие кафе. Несмотря на хороший и удобный функционал, приложение не пользовалось успехом. Тогда руководители стартапа решили обратиться к трекеру за консультацией.

Конференция проходила в интерактивном формате
Конференция проходила в интерактивном формате

Ребята рассказали: по задумке, основная их целевая аудитория – кофейни. Изначально они поинтересовались у нескольких знакомых владельцев точек общепита, нужен ли им подобный продукт. Получив положительный ответ, команда создала мобильное приложение. Однако глобального исследования на предмет необходимости такого продукта проведено не было.

– Мы дали вводную, чтобы руководители стартапа провели около полусотни так называемых "проблемных интервью" с владельцами кофеен. И по итогу оказалось, что подобное приложение практически никого не заинтересовало, – гипотеза владельцев провалилась. Далее провели схожие исследования в других сферах, и результат оказался прежним. Зато ребята получили понимание: продукт в том виде, который они сделали, на рынке не востребован. В таком случае его нужно модифицировать или отказываться от него.

На мероприятие приехали десятки владельцев бизнеса со всей страны
На мероприятие приехали десятки владельцев бизнеса со всей страны

Юлия Башко высказала уверенность, что у подобных конференций и программ – большое будущее.

– Сейчас предпринимательству и стартапам как никогда нужна поддержка. У многих есть отличные идеи. Мир очень быстро и кардинально меняется. Внедряются новые технологии. Предприниматель банально может не успевать за ними. Трекер же всегда находится в эпицентре событий, он знает тенденции, владеет информацией. Думаю, наш совместный с Белагропромбанком проект "Ускорение", который стартует 4 октября, станет востребованным среди владельцев белорусского малого и среднего бизнеса. Это отличная возможность роста для тех, кто хочет развиваться, – резюмировала Юлия Башко.

Дмитрий Примак и Юлия Башко рассказывают о трекинге
Дмитрий Примак и Юлия Башко рассказывают о трекинге

Что вы получите благодаря программе "Ускорение"

Программа "Ускорение" идеально подойдет для владельцев малого и среднего бизнеса. В понедельник, 4 октября 2021 года, Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов Беларуси при поддержке Белагропромбанка и Центров притяжения Igrow запускают уникальную программу для собственников бизнеса – "Ускорение". Программа нацелена на кратное увеличение прибыли предпринимателей и рассчитана на 10 недель.

Что вас ждет:

– Диагностика вашего бизнеса с выявлением сильных и слабых сторон. Определение точек роста.

– Постановка амбициозной цели, которую вы планируете достичь за время программы.

– 30+ индивидуальных онлайн-встреч с трекером, которые позволят вам прокачать свою продуктивность.

– Консультации с некоторыми экспертами в узких областях.

– Полезный нетворкинг с предпринимателями и возможность создания коллабораций прямо на проекте.

– Трансформация мышления и выход за пределы своих внутренних ограничений.

Оставить заявку на участие в программе и зарегистрироваться можно здесь. А для клиентов Белагропромбанка предоставляются особо выгодные условия. Спешите!

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