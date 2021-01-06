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06 января 2021, 08:30

"Трешка" для дружной семьи, машина сыну и отдых на море! Истории новогодних победителей игры "Удача в придачу!"

Теперь главный вопрос для Тамары Суходольской из деревни Ковшово – кого из большой семьи делегировать в выигранную "трешку" в Минске?
Теперь главный вопрос для Тамары Суходольской из деревни Ковшово – кого из большой семьи делегировать в выигранную "трешку" в Минске?

Новый год наступил, и загаданные в волшебную ночь желания начали исполняться! По крайней мере, для участников игры "Удача в придачу!" от "Евроопт". Ведь уже 3 января состоялся розыгрыш призов праздничного 150-го тура, и без участия Деда Мороза явно не обошлось. Самые заветные мечты победителей сбылись!

Владелицей ТРЕХКОМНАТНОЙ квартиры в Минске стала Тамара Суходольская из деревни Ковшово, которая работает весовщиком на местном животноводческом комплексе. А 50 000, 40 000 и 30 000 рублей выиграли ведущий специалист Александра Писарева из Минска, учитель математики Светлана Чижевская из Гродно и медсестра Наталия Наконечная из Минска.

Главные победители 150-го тура игры "Удача в придачу!" получили свои суперпризы 5 января в Минске
Главные победители 150-го тура игры "Удача в придачу!" получили свои суперпризы 5 января в Минске

Всего в новогоднем туре было разыграно более 20 000 призов. Кстати, помог исполниться новогоднему чуду известный белорусский певец и композитор с самой магической фамилией – Дмитрий Колдун!

– Дорогие друзья, я очень рад участвовать в розыгрыше. Будьте здоровы, счастливы, а тому, кто выиграл квартиру, счастливого новоселья! – обратился артист к участникам игры. – И пускай в новом году всем обязательно повезет!

Суперпризы новогоднего тура помог разыграть знаменитый певец и композитор Дмитрий Колдун!
Суперпризы новогоднего тура помог разыграть знаменитый певец и композитор Дмитрий Колдун!

Дмитрий Колдун признался, что его семья также участвует в игре, и даже исполнил песню про удачу:

– Верь в удачу!

Все, о чем все вы так мечтали,

В "Евроопт" возможным стало.

Это значит:

Шанс используй свой –

Покупай товар удачи.

Деньги и квартиру в Минске

Выиграй!

А уже 5 января в студии игры "Удача в придачу!" на улице Казимировской, 6 в Минске главные победители 150-го тура получили выигранные суперпризы. Давайте познакомимся со счастливчиками, которые нашли свою удачу под новогодней елкой!

"Верьте в чудо! Все это правда, проверено на себе!"

Историю Тамары Суходольской из деревни Ковшово в Мостовском районе Гродненской области иначе как новогодним чудом не назовешь. Сначала отпраздновала Новый год, потом 2 января день рождения, а на следующий день выиграла трехкомнатную квартиру в Минске!

Ключи от трехкомнатной квартиры в Минске Тамаре Суходольской вручил руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев
Ключи от трехкомнатной квартиры в Минске Тамаре Суходольской вручил руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев

– Верьте в чудо! Все это правда, проверено на себе! – смеется Тамара Николаевна, держа в руках ключи от столичной квартиры. – Мы с супругом пили чай, и тут звонок. Первыми моими словами были: ой, да ладно! Не поверила. А потом был настоящий шок, ступор, все начало трястись. Эмоции через край! Уже боялась, что сердечный приступ заработаю. Посыпалось столько звонков, что просто не успевала отвечать на поздравления.

Получив ключи, семья отправилась на улицу Щорса, чтобы оценить свое новое жилье
Получив ключи, семья отправилась на улицу Щорса, чтобы оценить свое новое жилье

В родном Ковшово Тамара Суходольская уважаемый человек.

– Всю жизнь проработала в одном колхозе: сначала дояркой, даже заработала медаль, ездила на награждение в столицу, а потом, когда здоровье стало уже не то, меня перевели на должность весовщика, – рассказывает свою историю она. – Считаю себя счастливым человеком. У нас с мужем 3 детей и 10 внуков. Так что выходные всегда проходят весело!

Тамара Суходольская: "Считаю себя счастливым человеком. У нас с мужем 3 детей и 10 внуков!"
Тамара Суходольская: "Считаю себя счастливым человеком. У нас с мужем 3 детей и 10 внуков!"

Теперь большую и дружную семью волнует главный вопрос: кого делегировать жить в столичной "трешке"? Получив ключи, счастливчики сразу же отправилась на улицу Щорса, чтобы оценить свое новое жилье.

Почти 70 "квадратов" – это три просторные комнаты и застекленная лоджия. Можно расположить все по своему вкусу. И место – считай, в центре Минска, по соседству есть все необходимое для комфортной жизни.

Вот такое новогоднее чудо – благодаря обычным покупкам в сети "Евроопт"!

"Деньги пригодятся – ждем второго малыша!"

Всем известно, что свои подарки Дед Мороз приносит в волшебном мешке. А вот к минчанке Александре Писаревой, ведущему специалисту в Научно-практическом центре гигиены, удача приехала в фирменных пакетах "Е-доставка". Теперь она обладательница 50 000 рублей!

К минчанке Александре Писаревой удача приехала в фирменных пакетах "Е-доставки" прямо на дом!
К минчанке Александре Писаревой удача приехала в фирменных пакетах "Е-доставки" прямо на дом!

– Играем несколько лет, но выигрывали только мелкие призы, так что сразу даже растерялись. Было ощущение, что это не со мной, – признается она. – Хотя признаюсь, иногда проскальзывали мысли: так долго играем, ну хотя бы немножко выиграть!

У супругов есть маленький сын, а сейчас семья ждет пополнение, так что походам в магазин предпочитают доставку на дом.

– В пандемию стали чаще пользоваться "Е-доставкой". Тем более что все устраивает: и ассортимент, и сервис, – рассказывает Александра Писарева. – Выигранные деньги пригодятся – ждем второго малыша. А в будущем моя мечта – отправиться на море!

Уже много раз покупки, сделанные онлайн, приносили победу в игре "Удача в придачу!" . В копилке призов интернет-покупателей 7 столичных квартир, 57 автомобилей, а также крупные денежные суммы от 30 000 до 120 000 рублей. И этот список продолжает пополняться.

"Всю жизнь деньги зарабатывала своим трудом, а тут как с небес свалились. И сразу такая сумма!"

Светлане Чижевской из Гродно сложно совладать с эмоциями: она выиграла 40 000 рублей!

– За четыре года, что участвовала в игре "Удача в придачу!" , выигрывала только 5 рублей один раз. А тут 40 000! Подружка сразу спросила: ты скорую вызвала? – со смехом вспоминает Светлана Александровна. – Я никогда не думала, что может так подфартить. Всю жизнь деньги зарабатывала своим трудом, а тут как с небес свалились. И сразу такая сумма!

Светлана Чижевская из Гродно на Новый год загадала полететь к океану – теперь у нее есть целых 40 000 рублей для исполнения мечты!
Светлана Чижевская из Гродно на Новый год загадала полететь к океану – теперь у нее есть целых 40 000 рублей для исполнения мечты!

Кроме ошеломляющей новости Светлану Чижевскую ждал целый шквал поздравлений.

– Я работаю учителем математики, очень люблю свою работу. Школа – это моя жизнь. И меня поздравляли все: коллеги, ученики, выпускники… – говорит она. – Честно говоря, 2020 год выдался для всех нас очень тяжелым, я тоже переболела. И тут такое чудо на Новый год!

Какие планы у победительницы на 40 000 рублей?

– Конечно, всегда есть какие-то бытовые проблемы, которые нужно решать, но главная мечта – это увидеть океан. Мы даже на Новый год загадали желание полететь на Тенерифе. Так что подождем, когда наладится ситуация, и отправимся с внуком смотреть мир! – делится планами Светлана Александровна.

"Сыну машину куплю, у него как раз 1 января был день рождения"

– У меня 2021 год начался удачно, – не скрывает Наталия Наконечная, медсестра из Минска. Не поспоришь: 30 000 рублей – сумма солидная!

Как признается сама Наталия Валерьевна, она большой оптимист и очень азартный человек: старается всегда во всем участвовать. В игре "Удача в придачу!" такая тактика сработала на ура.

Секрет удачи Наталии Наконечной из Минска – оптимизм и настойчивость!
Секрет удачи Наталии Наконечной из Минска – оптимизм и настойчивость!

– Прямо рядом с домом находится "Хит!", и я там частенько закупаюсь. Конечно, "товар удачи" беру обязательно, чтобы был игровой код. В этом туре удачный товар приобрела прямо на Рождество – 25 декабря. И повезло!

Как потратить 30 000 рублей, Наталия Наконечная уже знает:

– Сыну машину куплю, у него как раз 1 января был день рождения, и на права только сдал. Будет ему подарок! И бросать игру не собираюсь – вдруг еще что-то выиграю?

Квартира, два автомобиля и большие деньги! Участвуйте в розыгрыше призов 2 февраля!

Выиграть квартиру или деньги может каждый, ведь игра "Удача в придачу!" продолжается. В 151-м туре победителей ждет целый фейерверк призов!

Все игровые коды, полученные за покупки с 1 по 31 января включительно в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка", будут претендовать на выигрыш квартиры в Минске, крупных денежных сумм 30 000, 40 000 и 50 000 рублей, а также 10 000 других призов.

Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс".

Хотите дополнительный шанс на выигрыш? При покупке "товаров удачи" торговой марки Ariel за каждые 2 рубля будет начислено сразу 2 игровых кода. Один из них будет участвовать в розыгрыше денег и квартиры, а второй – специальных призов от Ariel: двух автомобилей Geely Coolray.

В новом туре – целый фейерверк призов! Квартира, большие деньги и специальные призы при покупке "товаров удачи" Ariel – два автомобиля Geely Coolray!
В новом туре – целый фейерверк призов! Квартира, большие деньги и специальные призы при покупке "товаров удачи" Ariel – два автомобиля Geely Coolray!

Тур продлится весь январь, а розыгрыш призов состоится 2 февраля в минской студии игры на Казимировской, 6. Как всегда – в 18:20. Следить за розыгрышем можно в прямом эфире ОНТ, на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Важно: если вы ранее не были зарегистрированы в игре либо не подтвердили свое согласие на участие, сделайте это в разделе "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by.

Не бойтесь мечтать о большем! С "Евроопт" желания исполняются благодаря покупке "товаров удачи". Пусть этот год будет для вас особенно счастливым!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 150". Срок проведения: 30.11.2020 г. – 19.02.2021 г. ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3886 от 11.11.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 151". Срок проведения: 01.01.2021 г. – 18.03.2021 г. ООО "ЯСКРАВА", УНП 191548102. Свидетельство о государственной регистрации №3906 от 08.12.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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