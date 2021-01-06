"Трешка" для дружной семьи, машина сыну и отдых на море! Истории новогодних победителей игры "Удача в придачу!"

Новый год наступил, и загаданные в волшебную ночь желания начали исполняться! По крайней мере, для участников игры "Удача в придачу!" от "Евроопт". Ведь уже 3 января состоялся розыгрыш призов праздничного 150-го тура, и без участия Деда Мороза явно не обошлось. Самые заветные мечты победителей сбылись!
Владелицей ТРЕХКОМНАТНОЙ квартиры в Минске стала Тамара Суходольская из деревни Ковшово, которая работает весовщиком на местном животноводческом комплексе. А 50 000, 40 000 и 30 000 рублей выиграли ведущий специалист Александра Писарева из Минска, учитель математики Светлана Чижевская из Гродно и медсестра Наталия Наконечная из Минска.
Всего в новогоднем туре было разыграно более 20 000 призов. Кстати, помог исполниться новогоднему чуду известный белорусский певец и композитор с самой магической фамилией – Дмитрий Колдун!
– Дорогие друзья, я очень рад участвовать в розыгрыше. Будьте здоровы, счастливы, а тому, кто выиграл квартиру, счастливого новоселья! – обратился артист к участникам игры. – И пускай в новом году всем обязательно повезет!
Дмитрий Колдун признался, что его семья также участвует в игре, и даже исполнил песню про удачу:
– Верь в удачу!
Все, о чем все вы так мечтали,
В "Евроопт" возможным стало.
Это значит:
Шанс используй свой –
Покупай товар удачи.
Деньги и квартиру в Минске
Выиграй!
А уже 5 января в студии игры "Удача в придачу!" на улице Казимировской, 6 в Минске главные победители 150-го тура получили выигранные суперпризы. Давайте познакомимся со счастливчиками, которые нашли свою удачу под новогодней елкой!
"Верьте в чудо! Все это правда, проверено на себе!"
Историю Тамары Суходольской из деревни Ковшово в Мостовском районе Гродненской области иначе как новогодним чудом не назовешь. Сначала отпраздновала Новый год, потом 2 января день рождения, а на следующий день выиграла трехкомнатную квартиру в Минске!
– Верьте в чудо! Все это правда, проверено на себе! – смеется Тамара Николаевна, держа в руках ключи от столичной квартиры. – Мы с супругом пили чай, и тут звонок. Первыми моими словами были: ой, да ладно! Не поверила. А потом был настоящий шок, ступор, все начало трястись. Эмоции через край! Уже боялась, что сердечный приступ заработаю. Посыпалось столько звонков, что просто не успевала отвечать на поздравления.
В родном Ковшово Тамара Суходольская уважаемый человек.
– Всю жизнь проработала в одном колхозе: сначала дояркой, даже заработала медаль, ездила на награждение в столицу, а потом, когда здоровье стало уже не то, меня перевели на должность весовщика, – рассказывает свою историю она. – Считаю себя счастливым человеком. У нас с мужем 3 детей и 10 внуков. Так что выходные всегда проходят весело!
Теперь большую и дружную семью волнует главный вопрос: кого делегировать жить в столичной "трешке"? Получив ключи, счастливчики сразу же отправилась на улицу Щорса, чтобы оценить свое новое жилье.
Почти 70 "квадратов" – это три просторные комнаты и застекленная лоджия. Можно расположить все по своему вкусу. И место – считай, в центре Минска, по соседству есть все необходимое для комфортной жизни.
Вот такое новогоднее чудо – благодаря обычным покупкам в сети "Евроопт"!
"Деньги пригодятся – ждем второго малыша!"
Всем известно, что свои подарки Дед Мороз приносит в волшебном мешке. А вот к минчанке Александре Писаревой, ведущему специалисту в Научно-практическом центре гигиены, удача приехала в фирменных пакетах "Е-доставка". Теперь она обладательница 50 000 рублей!
– Играем несколько лет, но выигрывали только мелкие призы, так что сразу даже растерялись. Было ощущение, что это не со мной, – признается она. – Хотя признаюсь, иногда проскальзывали мысли: так долго играем, ну хотя бы немножко выиграть!
У супругов есть маленький сын, а сейчас семья ждет пополнение, так что походам в магазин предпочитают доставку на дом.
– В пандемию стали чаще пользоваться "Е-доставкой". Тем более что все устраивает: и ассортимент, и сервис, – рассказывает Александра Писарева. – Выигранные деньги пригодятся – ждем второго малыша. А в будущем моя мечта – отправиться на море!
Уже много раз покупки, сделанные онлайн, приносили победу в игре "Удача в придачу!" . В копилке призов интернет-покупателей 7 столичных квартир, 57 автомобилей, а также крупные денежные суммы от 30 000 до 120 000 рублей. И этот список продолжает пополняться.
"Всю жизнь деньги зарабатывала своим трудом, а тут как с небес свалились. И сразу такая сумма!"
Светлане Чижевской из Гродно сложно совладать с эмоциями: она выиграла 40 000 рублей!
– За четыре года, что участвовала в игре "Удача в придачу!" , выигрывала только 5 рублей один раз. А тут 40 000! Подружка сразу спросила: ты скорую вызвала? – со смехом вспоминает Светлана Александровна. – Я никогда не думала, что может так подфартить. Всю жизнь деньги зарабатывала своим трудом, а тут как с небес свалились. И сразу такая сумма!
Кроме ошеломляющей новости Светлану Чижевскую ждал целый шквал поздравлений.
– Я работаю учителем математики, очень люблю свою работу. Школа – это моя жизнь. И меня поздравляли все: коллеги, ученики, выпускники… – говорит она. – Честно говоря, 2020 год выдался для всех нас очень тяжелым, я тоже переболела. И тут такое чудо на Новый год!
Какие планы у победительницы на 40 000 рублей?
– Конечно, всегда есть какие-то бытовые проблемы, которые нужно решать, но главная мечта – это увидеть океан. Мы даже на Новый год загадали желание полететь на Тенерифе. Так что подождем, когда наладится ситуация, и отправимся с внуком смотреть мир! – делится планами Светлана Александровна.
"Сыну машину куплю, у него как раз 1 января был день рождения"
– У меня 2021 год начался удачно, – не скрывает Наталия Наконечная, медсестра из Минска. Не поспоришь: 30 000 рублей – сумма солидная!
Как признается сама Наталия Валерьевна, она большой оптимист и очень азартный человек: старается всегда во всем участвовать. В игре "Удача в придачу!" такая тактика сработала на ура.
– Прямо рядом с домом находится "Хит!", и я там частенько закупаюсь. Конечно, "товар удачи" беру обязательно, чтобы был игровой код. В этом туре удачный товар приобрела прямо на Рождество – 25 декабря. И повезло!
Как потратить 30 000 рублей, Наталия Наконечная уже знает:
– Сыну машину куплю, у него как раз 1 января был день рождения, и на права только сдал. Будет ему подарок! И бросать игру не собираюсь – вдруг еще что-то выиграю?
Квартира, два автомобиля и большие деньги! Участвуйте в розыгрыше призов 2 февраля!
Выиграть квартиру или деньги может каждый, ведь игра "Удача в придачу!" продолжается. В 151-м туре победителей ждет целый фейерверк призов!
Все игровые коды, полученные за покупки с 1 по 31 января включительно в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка", будут претендовать на выигрыш квартиры в Минске, крупных денежных сумм 30 000, 40 000 и 50 000 рублей, а также 10 000 других призов.
Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс".
Хотите дополнительный шанс на выигрыш? При покупке "товаров удачи" торговой марки Ariel за каждые 2 рубля будет начислено сразу 2 игровых кода. Один из них будет участвовать в розыгрыше денег и квартиры, а второй – специальных призов от Ariel: двух автомобилей Geely Coolray.
Тур продлится весь январь, а розыгрыш призов состоится 2 февраля в минской студии игры на Казимировской, 6. Как всегда – в 18:20. Следить за розыгрышем можно в прямом эфире ОНТ, на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях.
Важно: если вы ранее не были зарегистрированы в игре либо не подтвердили свое согласие на участие, сделайте это в разделе "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by.
Не бойтесь мечтать о большем! С "Евроопт" желания исполняются благодаря покупке "товаров удачи". Пусть этот год будет для вас особенно счастливым!
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 150". Срок проведения: 30.11.2020 г. – 19.02.2021 г. ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3886 от 11.11.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.
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