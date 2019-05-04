Три иностранные телепрограммы получили разрешение на вещание в Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси выдало разрешение сроком на три года на распространение на территории страны иностранных телепрограмм VIP SERIAL, "КиноСат" и Star Family. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
"Указанные иностранные телепрограммы имеют развлекательную направленность - демонстрация художественных (игровых) фильмов", - говорится в сообщении.
В Мининформе напомнили, что наличие иностранного средства массовой информации в списке иностранных СМИ освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение контента этого ресурса, от получения соответствующего повторного разрешения.-0-
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