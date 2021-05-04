4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три иностранные телепрограммы прекратили вещание в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

"Российские телепрограммы Russian MusicBox и "Мама" исключены из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси в связи с истечением срока действия ранее выданных Министерством информации разрешений на вещание. За получением новых разрешений на распространение указанных телепрограмм уполномоченные на то лица в Мининформ не обращались", - рассказали в ведомстве.

Срок действия разрешения на распространение (который составляет три года) еще одной российской телепрограммы - Candyman - также истек. В выдаче нового разрешения телевизионному СМИ отказано. По этим причинам телепрограмма из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси также исключена.-0-