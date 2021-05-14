Три мероприятия Союзного государства пройдут в Беларуси во время детской оздоровительной кампании

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три проекта Союзного государства запланировано к реализации на территории Беларуси в эту оздоровительную кампанию. Об этом сообщила сегодня консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"На территории Беларуси в этом году планируется проведение туристского слета для учащихся Союзного государства - в конце июля в Бобруйском районе. К нам приедут дети из Российской Федерации и наши команды, которые будут в течение недели участвовать в туристских соревнованиях, проживать в палатках", - рассказала Лариса Емельянчик.

Запланирован и еще один белорусско-российский проект - слет юных экологов. А также проведение гражданско-патриотической смены "За честь Отчизны" для учащихся из России и кадетских училищ Беларуси. Реализация этого проекта планируется в сентябре.

Планируемая смена во Всероссийском детском центре "Орленок" пока под вопросом. Администрация ведет консультации с Роспотребнадзором "о возможности приема детей из регионов с благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в рамках 8-й смены (с 17 июля по 6 августа 2020 года). Определяются условия и порядок возможного заезда".

В целом же, по словам заместителя директора - начальника отдела Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александра Цая, направление белорусских детей в лагеря Черноморского побережья планируется, но пока Постоянным комитетом Союзного государства конкурс не завершен.

По возможной доставке российских ребят в белорусские здравницы наши детские реабилитационно-оздоровительные центры ведут работу с "Мосгортуром" с учетом эпидситуации. Если будет ресурс и, самое главное, спрос - дети из России к нам тоже приедут. На самом деле, серьезных ограничений для этого нет: для въезда необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее трех суток до даты пересечения границы.-0-

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