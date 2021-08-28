Три важных вопроса священнику об Успении Богородицы





Почему православные празднуют день смерти Богородицы? Почему вообще дни памяти святых приходятся на дни их кончины?





Можно собрать много таких "противоречий". Мы почитаем крест – орудие пытки и смерти, почитаем мученичество святых… На самом деле мы празднуем и торжествуем то, что Христос, Богородица и святые Божии угодники, соприкоснувшись с, как кажется, доставляющими страдания обстоятельствами, наполнили их совершенно иным смыслом. Смерть Богородицы потому и называется Успением, что для христианина смерти как таковой нет. Для нас понятие смерти – это категория духовная. Смерть есть отторжение человека от Бога вследствие греха. Мы видим это сплошь и рядом вокруг себя: люди физически здоровые, крепкие и сильные начинают пить, либо попадают в иную зависимость. И вроде бы физически они здравы, но смысл жизни теряется. Зачастую они сами накладывают на себя руки… То есть смерть наступает не вследствие физических причин, а вследствие того, что человек оторвался от Источника смысла жизни – от Бога. Поэтому Успение Божией Матери – это торжество жизни.





Что происходило во время Успения? Да, действительно, апостолы собрались. Они переживали и горевали от того, что вот и Матерь Божия от них отошла. И это при том, что они уже были просвещены Духом Святым. Все-таки разлука – это некая скорбь. Но когда они пришли ко гробнице, то увидели, что ее там нет. Она вознеслась. Сие говорит нам о том, что Бог, который был распят и вознесся на Небо, дарует Свою жизнь всем нам. Это и понуждает нас праздновать день успения Пречистой, прославляя Бога.





Как Богородица провела последние Свои годы?





На самом деле это покрыто тайной. Известно, что на кресте, когда Господь был распинаем, Он велел Своему ученику Иоанну позаботиться о Марии: «Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Её к себе» (Евангелие от Иоанна 19:26-27).





Почему так было сделано? Есть богословское значение произошедшего – так Матерь Божия стала матерью всем нам. Но вообще по существовавшей традиции женщина в те времена должна была быть в некоей социальной ячейке. То есть рядом должен быть кто-то, кто являлся бы Ее опекуном. Таковым и призывает Господь стать младшего апостола Иоанна Богослова. Это дает нам возможность предполагать, что именно он и опекал ее.





Мы знаем, что в дальнейшем Божией Матери было указано, что Она должна нести служение в Иверии (современной Грузии), но потом Промысл Божий повел Ее на Афон. Это уже благочестивые предания, которые слагаются в каждом крае. Для нас же важно то, что Пречистая действительно оставалась той, кто печется о людях, печется о христианской общине, которая только зарождалась. Это и составляет суть предания о Ее последних годах жизни.





Стоит ли современному человеку задумываться о смерти?





Я думаю, что, конечно же, стоит. Более того, мы помним, что еще в дохристианские времена Сократ говорил, что философия – это упражнение в смерти. Памятуя об ограниченности человеческого существа и безграничном притязании разума своего, можно четко понимать, кто ты здесь на земле. Памятование о смерти побуждает ценить то, что ты имеешь сейчас.





Для многих людей близость смерти являлась переломным моментом и стимулом для переосмысления всей своей жизни. Так вот, о смерти нужно помнить. И не бояться… Ведь это лишь веха в жизни нашей бессмертной души.





Очень важно, готовясь к смерти, не впадать в панику, а понимать, что жизнь продолжается. Для кого-то это надежда, а для кого-то призыв взять на себя ответственность за все содеянное. Не думай, дорогой мой человек, что все просто так закончится. Твоя душа бессмертна. Что ты посеял, то и будешь собирать. Поэтому память о смерти должна нас отрезвлять…





Фото из открытых источников





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О смысле праздника Успения рассуждает протоиерей Сергей Мовсесян, клирик храма Рождества Христова в поселке Большое Стиклево Минского района.