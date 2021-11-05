Трофеи победителей чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту представлены в университете МЧС

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трофеи победителей чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту презентованы в Университете гражданской защиты МЧС. Стоит отметить, что экспозиция уже побывала во всех уголках Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Сегодня выставку посетили курсанты факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где им рассказали о 84-летней истории пожарно-спасательного спорта в Беларуси и достижениях спортсменов, а также особое внимание было уделено сентябрьским победам на XVI чемпионате мира среди мужчин и VII чемпионате мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

Выставка продлится в течение недели.

Напомним, с 1 по 5 сентября в Караганде (Казахстан) прошли XVI чемпионат мира среди мужчин и VII чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. По результатам четырех соревновательных дней мужская и женская сборные Беларуси заняли первые места, став абсолютными победителями в командном зачете.-0-