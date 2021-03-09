"Тротил исчисляется десятками килограммов" - Тертель рассказал об обнаружении тайника со взрывчаткой

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Беларуси недавно был обнаружен тайник с огромным количеством взрывчатки. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Иван Тертель рассказал, что спецслужбы задержали в Беларуси организованную группу лиц, которая готовила теракты в стране. Так, правоохранители в результате расследования обнаружили тайники с большим количеством взрывчатки. "Тротил исчисляется десятками килограммов", - заявил он.

Об обнаружении новой группы, у которой изъяты арсеналы с тротилом и пластидом, Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал 5 марта во время посещения мотовелозавода. "Это не Автуховича группа (террористическая группа Николая Автуховича, деятельность которой недавно пресекли правоохранительные органы. - Прим. БЕЛТА). Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем?" - отметил глава государства.

О пресечении деятельности в Беларуси террористических групп в феврале на Всебелорусском народном собрании говорил председатель КГБ Иван Тертель: "Кое-кто думает, что ему удастся вновь всколыхнуть страну, пролив кровь тех самых простых людей, интересами которых они прикрываются. Пример - деятельность террористических групп Автуховича и Олиневича".

По его словам, участники этих групп совершили подрывы и поджоги объектов государственных учреждений в Минской, Гродненской и Гомельской областях, уничтожили имущество сотрудников силовых структур, оборудовали тайники с оружием и взрывными устройствами в районе Минска. Террористические ячейки фактически формировались по всей стране, планировались акции так называемого прямого действия в отношении правоохранителей и должностных лиц органов власти, отметил председатель Комитета госбезопасности. Он считает, что массовых жертв удалось избежать только благодаря пресечению активности этих ячеек на начальном этапе.

Тогда же Иван Тертель сказал, что, по имевшимся данным, этими группами дело не ограничивалось. "Мы располагаем достоверной информацией о намерениях других лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны. Подчеркиваю: они готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей", - заявил он, выступая на Всебелорусском народном собрании. КГБ известны планы этих лиц, в том числе по подбору конкретных исполнителей, объектов воздействия, включая руководство страны и членов семей, разрабатываемые механизмы преступления, источники финансирования.

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