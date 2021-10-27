ТРЦ Galleria Minsk передал 6-й клинической больнице оборудование, которое поможет больным COVID-19

27 октября 6-я городская клиническая больница получила в качестве благотворительной помощи инфузионные насосы. Благодаря этому медицинскому оборудованию врачи смогут эффективнее оказывать помощь своим пациентам, в том числе и тем, кто борется с COVID-19.

Простыми словами, это специальные шприцевые дозаторы, которые помогают длительно и очень точно вводить серьезные препараты. А это напрямую влияет на эффективность лечения тяжелых пациентов любых отделений больницы, актуально это и для больных с пневмониями.

- Вопрос безопасности и здоровья посетителей ТРЦ Galleria Minsk стоит для нас на первом месте. Также мы всегда следуем принципам социальной ответственности бизнеса и в этот непростой для врачей период не можем оставаться в стороне. Минские больницы получают от нас безвозмездную помощь. Порой наличие или отсутствие определенного оборудования напрямую влияет на спасение человеческих жизней, и мы рады чувствовать свою причастность. Ничего ценнее этого быть не может, - говорит Владимир Леонидович Хейфец, депутат Мингорсовета и директор ТРЦ Galleria Minsk.

Передача медицинского оборудования 6-й городской клинической больнице - это не разовая помощь. На протяжении полугода ТРЦ Galleria Minsk систематически помогает врачам. В июне в 6-ю больницу поступили датчики к ультразвуковым диагностическим аппаратам и прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом для эффективной диагностики и лечения пациентов. В сентябре 1-й городской клинической больнице были переданы инфузионные насосы. А во время первой волны COVID-19, весной 2020 года, торговый центр совместно с арендаторами проводил масштабную акцию "Поддержим врачей", благодаря которой медицинские работники бесплатно получали вкусные горячие обеды.

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