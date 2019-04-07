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ЦЕИ рассчитывает на развитие сотрудничества с Беларусью в различных областях - Антонионе

Общество 07.04.2019 | 21:56

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центрально-Европейская инициатива (ЦЕИ) рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества с Беларусью в различных областях. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил генеральный секретарь организации Роберто Антонионе, сообщает БЕЛТА.

Генеральный секретарь положительно оценил председательство нашей страны в ЦЕИ, отметив: "Это было эффективно, заметно и важно. Беларусь проделала большую работу. Мы рады тому, как все прошло. Уверен, что мы и далее будем развивать отношения с Беларусью в различных областях".

Что же касается в целом впечатления от нашей страны как участницы Центрально-Европейской инициативы, то, по словам Роберто Антонионе, активность республики отмечена по самым разным направлениям: "Беларусь прекрасно проявляет себя в научной сфере, особенно по части инноваций, в сфере культуры и других областях. С вашей стороны получено много полезного: это проекты, обмен опытом. Иными словами, ваша страна представляет себя очень достойно".

Роберто Антонионе напомнил, что Центрально-Европейская инициатива - одна из старейших региональных организаций, которая функционирует уже три десятка лет. ЦЕИ смогла объединить разные страны, большинство из которых - государства Европейского союза. Часть стран не входят в ЕС, но стремится к этому. Еще одна группа - те, кто не ставят себе целью вступление в Евросоюз, но заинтересован в тесной кооперации с сообществом. "Здесь мы говорим о проекте Восточного партнерства, в котором участвует и Беларусь", - отметил он. По словам генерального секретаря, из представителей данного проекта в ЦЕИ Беларусь является ключевой фигурой.

Центрально-Европейская инициатива создана в 1989 году. Сегодня организация насчитывает 18 стран-членов. Беларусь стала членом ЦЕИ в июне 1996 года. Республика рассматривает организацию как эффективный инструмент расширения и укрепления регионального сотрудничества через реализацию совместных проектов по актуальным направлениям деятельности, включая эффективную энергетику, устойчивое развитие, экологию, науку и технологии.-0-

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Теги
инновации, культура, разработки, сотрудничество, ЦЕИ
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