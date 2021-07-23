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23 июля 2021, 17:32

Цена билета на скоростные поезда Москва - Минск будет зависеть от заполняемости и даты покупки

Фото из архива
Фото из архива

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система динамического ценообразования внедрена с 23 июля при проезде в дневных скоростных поездах №717/718 и №721/722 Москва - Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Такая договоренность достигнута между БЖД и РЖД в целях стимулирования спроса и привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт. "Основными критериями при формировании тарифа с использованием системы динамического ценообразования являются процент занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения проездных документов (билетов) пассажирами. По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда постепенно возрастает", - пояснили в пресс-центре.

Пересчет уровня заполняемости выполняется в онлайн-режиме при каждом новом оформлении или возврате проездных документов. Система предусматривает как максимальную скидку до 20% за 31 день и более до отправления конкретного поезда (стоимость проезда в вагоне 2-го класса будет составлять Br48,06), так и надбавку в размере 20% при оформлении проезда менее чем за сутки до отправления поезда и загрузке вагона свыше 81% (стоимость проезда в вагоне 2-го класса будет составлять Br81,28).

"Система динамического ценообразования используется только при проезде пассажиров в межгосударственном сообщении (между станциями Беларуси и России) и не применяется для организованных групп пассажиров", - обратили внимание в БЖД.-0-

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