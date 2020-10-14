Цена более 40% белорусских лекарств составляет меньше $1

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена более 40% выпускаемых предприятиями холдинга "Белфармпром" лекарственных препаратов ниже $1, сообщил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА, отвечая на вопрос о проводимой работе по снижению цен на лекарства.

"Что касается отечественных препаратов, то приведу наиболее наглядный пример. Среди продукции, которую выпускают предприятия холдинга "Белфармпром", 43% приходится на лекарственные средства стоимостью ниже $1", - сказал Борис Андросюк, добавив, что это действительно качественные и доступные препараты.

Ведется работа и по снижению цен на зарубежные лекарственные средства. "Ценовая политика в отношении них формируется на основании указа №366 "О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику" и направлена на то, чтобы цены не завышались, были приемлемыми для населения", - отметил замминистра.

Борис Андросюк также высказался об имидже белорусских лекарств. По его словам, все больше людей отдает предпочтение отечественным препаратам, не считая нужным переплачивать за аналогичные зарубежные лекарства с тем же действующим веществом. "Наши лекарства действительно становятся все более востребованными, выбор в их пользу - это разумно, экономно, эффективно", - сказал замминистра.

Генеральный директор управляющей компании холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич также считает, что белорусские препараты пользуются спросом у населения. "Безусловно, есть личные предпочтения. Конечно, если человек хочет купить аналогичный импортный препарат, никто не будет его ограничивать", - сказал он.

Наряду с этим Сергей Казакевич обратил внимание: когда случилась пандемия, многие поняли, что лучше иметь собственное производство. "Нам повезло в том отношении, что фармпромышленность в республике не первый год поддерживается государством", - добавил он.

В пользу востребованности белорусских препаратов, в частности, свидетельствуют обращения граждан, поступившие в холдинг в 2019 и 2020 годах. Все они, как отметил Сергей Казакевич, касались одного вопроса: когда появится белорусский аналог того или иного импортного препарата.

Директор УП "Минскинтеркапс" Александр Жадан в свою очередь заметил, что с 2017 года экспорт предприятия в долларовом эквиваленте вырос примерно на 30%. УП поставляет свою продукцию в 26 стран, причем география поставок постоянно расширяется. Сейчас осваиваются новые рынки сбыта - Йемен, Сирия, Танзания. "По сути, растущий спрос за рубежом на нашу продукцию - гарант ее качества. Многие зарубежные партнеры, в том числе латыши, продают нашу продукцию только под маркой "Сделано в Беларуси", - отметил Александр Жадан.

Круглый стол посвящен Дню работников фармацевтической и микробиологической промышленности Беларуси, который будет отмечаться 15 октября.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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