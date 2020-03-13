Цена товара со скидочной картой не должна быть более крупным шрифтом, чем основная - МАРТ

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость товара со скидочной картой не должна быть указана на ценнике более крупным шрифтом, чем основная цена, сообщила сегодня журналистам начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Инна Гаврильчик напомнила, что в процессе либерализации в торговле МАРТ упростил требования к ценникам. Однако некоторые продавцы прибегают к методам, которые могут ввести покупателя в заблуждение. Например, цена, которая предоставляется покупателю со скидочной картой, указывается очень крупно, а основная цена - меньшим шрифтом. У покупателя складывается впечатление, что стоимость, напечатанная более крупным шрифтом, - основная, и только на кассе выясняется, что это не так.

"Видя такую проблему, МАРТ собрал представителей крупных торговый сетей и предложил в рамках саморегулирования эту ситуацию изменить. То есть основная цена указывается крупно, дополнительная информация - чуть меньше", - пояснила Инна Гаврильчик.

Однако не все исполнили эти рекомендации. "Сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли готово к внесению изменений в законодательство о торговле, чтобы поменять эту ситуацию. То есть с либерализацией, к сожалению, не все торговые организации справились", - констатировала представитель МАРТ.-0-