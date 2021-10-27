Центр иммунологии и аллергологии будет создан в НАН Беларуси

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр иммунологии и аллергологии будет создан в Национальной академии наук Беларуси. Такое решение принято на заседании бюро Президиума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Центр иммунологии и аллергологии будет функционировать в составе Института биофизики и клеточной инженерии НАН. "Цель создания новой научной структуры - комплексное изучение формирования и механизмов функционирования иммунитета живых организмов на молекулярно-клеточном уровне в норме и при патологиях, разработка инновационных способов диагностики и лечения болезней, ассоциированных с нарушением функционирования иммунитета в интересах медицины и сельского хозяйства. Созданный Центр иммунологии и аллергологии дополнит спектр деятельности института и позволит выполнять фундаментальные исследования в области вирусологии и создания новых вакцин на высоком методическом уровне, а также решать сложные научно-практические задачи в области медицины, биологии и сельского хозяйства", - рассказали в пресс-службе.

С 2022 года Центр иммунологии и аллергологии приступит к разработке инновационных методов диагностики аллергии немедленного и замедленного типа на широкий спектр аллергенов и к созданию участка по иммуно- и аллергодиагностике, что существенно расширит деятельность института. В интересах сельского хозяйства в центре будут проводиться исследования, направленные на изучение биологических механизмов взаимодействия патогенных грибов и вирусов с клетками растений для разработки новых иммуномодулирующих препаратов, создания экологически чистых средств защиты и профилактики инфекционных заболеваний сельскохозяйственных растений.

"Для проведения необходимых исследований Институт биофизики и клеточной инженерии НАН располагает высококвалифицированными и подготовленными кадрами с опытом работы в области экспериментальной и клинической иммунологии, клеточной иммунотерапии и аллергологии. В настоящее время деятельность института в области иммунологии и аллергологии направлена на разработку метода клеточной иммунотерапии аллергического ринита в рамках мероприятия госпрограммы "Наукоемкие технологии и техника", оказание медицинских услуг по диагностике лекарственной аллергии", - добавили в пресс-службе.-0-