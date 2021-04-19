Центр информационных ресурсов и коммуникаций БГУ стал резидентом ПВТ

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр информационных ресурсов и коммуникаций БГУ стал резидентом Парка высоких технологий (ПВТ). Это первое подразделение из числа белорусских университетских структур, получившее такой статус, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Резидентство в ПВТ позволит усилить конкурентность предприятия БГУ, активнее развиваться в области цифровых технологий и расширить сотрудничество с партнерами по разработке и сопровождению различных информационных систем. Для этого предприятию будут предоставлены все предусмотренные для резидентов льготы. В частности, это налоговые и правовые бонусы, содействие в упрощении документооборота", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время основные направления деятельности центра - разработка и сопровождение информационных систем и сервисов, программного обеспечения для государственных органов и организаций, учреждений образования, банковского сектора, предоставление доступа в интернет на базе научно-информационной компьютерной сети (НИКС), хостинг (количество пользователей - более 2 тыс. учреждений системы).

Сегодня ПВТ объединяет свыше тысячи компаний, из которых менее 10 представляют государственный сектор.

Центр информационных ресурсов и коммуникаций начал деятельность в 1999 году. К его значимым проектам относятся система интернет-ресурсов Администрации Президента, АИС "Общереспубликанский банк вакансий", открытая платформа "Образование", модернизация АИС по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний "Белгосстраха" и другие.-0-