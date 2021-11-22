Центр защиты персональных данных будет выявлять проблемные вопросы и создавать единые подходы к их решению

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача Национального центра защиты персональных данных - выявить проблемные вопросы и создать единые подходы к их решению. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора центра Сергей Задиран в пресс-центре БЕЛТА.

"Центр юридически уже существует, ровно неделю назад, 15 ноября, сведения о нем были включены в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На протяжении этой недели мы осуществляли необходимые кадровые и организационные мероприятия, чтобы центр начал работать. Первое решение центра уже подготовлено, оно будет реализовывать те положения закона, согласно которым центру необходимо принимать какие-то решения. Например, для трансграничной передачи персональных данных будет определен перечень иностранных государств, на территории которых обеспечивается надлежащего уровня защита прав субъектов персональных данных. Подготовлен еще ряд решений, они в большой степени готовности, я думаю, что в ближайшие дни они будут обнародованы", - рассказал Сергей Задиран.

Заместитель директора центра сообщил, что уже началась реализация иных положений законодательных актов по защите персональных данных. "В частности, определены категории лиц, ответственных за осуществление внутреннего контроля по обработке персональных данных, которые будут обязаны проходить обучение по вопросам защиты персональных данных непосредственно в национальном центре. Это лица, выполняющие соответствующие функции, например в банках, страховых и риелторских организациях, у операторов электросвязи и ряда иных субъектов. Планируется также создание должной методологии. Задача центра - выявить проблемные вопросы и создать единые подходы для их решения", - рассказал эксперт.

При этом Сергей Задиран подчеркнул, что работа центра не будет отменять работу по юридическому анализу конкретных бизнес-процессов. "То есть не надо ожидать, что работу юридических служб будем делать мы. Для этого есть соответствующие подразделения в организациях, но те полномочия, которые определены центру в законодательных актах, будут реализовываться максимально эффективно", - добавил он.-0-