Централизованное тестирование стартует в Беларуси 16 июня

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством образования принято постановление от 19 марта 2021 года №50 "О проведении централизованного тестирования по учебным предметам в 2021 году". Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом определен график проведения централизованного тестирования (ЦТ): 16 июня - белорусский язык, 18 и 19 июня - русский язык, 21 июня - обществоведение, 23 и 24 июня - математика, 26 июня - биология, 28 июня - иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), 30 июня - химия, 2 июля - физика, 4 июля - история Беларуси, 6 июля - география, 8 июля - всемирная история (новейшее время).

Определены также резервные дни проведения ЦТ: 14 и 16 июля - по белорусскому и русскому языкам, 14 и 18 июля - по остальным предметам.

Документом установлен перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения ЦТ и пунктами регистрации для его прохождения. Таких учреждений: 3 - в Минской области, по 4 - в Брестской, Витебской и Гродненской областях, 6 - в Гомельской, 7 - в Могилевской, 13 - в Минске.

Постановлением определено: время работы пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования - с 9.00 до 19.00 (в воскресный день (2 мая) и субботние дни (15, 29 мая) - с 9.00 до 18.00). Сроки регистрации абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни - с 2 по 9 июля. Время начала ЦТ в основные и резервные дни - 11.00.

База данных абитуриентов формируется посредством автоматизированной информационной системы "Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования".

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-