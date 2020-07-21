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21 июля 2020, 07:01

Централизованное тестирование во второй резервный день будет сдавать 331 абитуриент

Фото из архива
Фото из архива
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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, во второй резервный день, централизованное тестирование будет сдавать 331 абитуриент, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

"На второй резервный день централизованного тестирования зарегистрировался 331 абитуриент. Из них 268 будут сдавать русский язык", - рассказала Наталья Вайтехович. Она напомнила, что таким правом могут воспользоваться те, кто по уважительной причине не смогли пройти испытание в основной день. При этом абитуриентам необходимо было перерегистрироваться и предоставить в комиссию документ, подтверждающий уважительную причину пропуска ЦТ.

Централизованное тестирование в резервные дни начинается, как и в основные, в 11.00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее - не позднее чем за полчаса до начала испытания. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Кроме того, на тестирование по физике и химии разрешается взять калькулятор. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции может входить только выполнение основных арифметических действий.

В каждой области определен пункт сдачи ЦТ в резервные дни, всего их шесть. Тестирование проходит на базе Белорусского государственного университета, Белорусско-Российского университета, Брестского государственного технического университета, Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, Витебского государственного технологического университета, Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого.

"Условия созданы такие же, как в основные дни. Соблюдено социальное дистанцирование. Перед началом испытания будет проведен инструктаж абитуриентов, то есть ничем резервные дни по процедуре не отличаются от ЦТ в основные дни", - отметила замдиректора РИКЗ.

Для сдачи ЦТ были определены три резервных дня: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля.-0-

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