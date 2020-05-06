Центральная научная библиотека НАН запустила виртуальный проект "Навстречу Победе"

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная научная библиотека Национальной академии наук Беларуси запустила виртуальный проект "Навстречу Победе" - ресурс, призванный напомнить о событиях военных лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"С помощью архивных документов, фотографий и периодических изданий 1940-х годов, которые хранятся в фонде библиотеки, авторы постарались воссоздать образы участников и свидетелей Великой Отечественной войны. В проекте предусмотрены разделы "Наша Академия", "Я помню! Я горжусь", "Женщина на войне", виртуальная выставка "Полевая почта", "По страницам газет 1941-1945 гг.", - сказали в пресс-службе.

В период Великой Отечественной войны деятельность Академии наук БССР была прервана. К началу 1942 года сотрудники были эвакуированы, значительная группа выехала в Узбекскую ССР. Среди ученых академии немало тех, кто принял участие в военных действиях против немецко-фашистских захватчиков. Они сражались на фронтах, в партизанских отрядах и подполье. Академии наук за годы войны был нанесен огромный ущерб. Научные лаборатории, оборудование, здания, фонды библиотеки были сожжены или разграблены. Но исследователи продолжали и во время эвакуации вносить большой вклад в развитие оборонной промышленности и других отраслей народного хозяйства. "О самоотверженном труде в тылу и на передовой, о восстановлении Академии наук и ее деятельности в освобожденном Минске можно узнать, листая страницы газет того времени в разделе "Наша Академия", - отметили в пресс-службе.

В приложении "Я помню! Я горжусь!" размещены сведения о сотрудниках библиотеки - участниках Великой Отечественной войны. База данных пополняется сведениями о воевавших родных и близких тех, кто работает в библиотеке сейчас. Кроме личных сведений, которыми располагают сотрудники, информацию можно найти на сайтах "Мемориал", "Подвиг народа", "Партизаны Беларуси" и др.

Ни один номер периодических изданий военного лихолетья не обходит стороной тему женщин на войне. Советским женщинам, участницам Великой Отечественной, посвящается одноименный раздел проекта.

Виртуальная выставка "Полевая почта" знакомит с коллекцией открыток и почтовой бумаги периода Великой Отечественной войны, хранящейся в отделе редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси. И во время войны выпускались открытки, почтовая бумага, конверты. Большинство из них имели рисунки на темы боевых действий и героического труда в тылу, на некоторых печатались слова популярных песен.

Отдельные номера периодических изданий времен Великой Отечественной войны в свободном доступе размещены в репозитории ЦНБ НАН Беларуси. О событиях, разворачивающихся на территории БССР, можно прочитать на страницах газет "В бой за Родину" (1942), "Партизан Белоруссии" (1943), "Партызанскае слова" (1943), "Большэвік Палесся" (1943), "Чырвоны сцяг" (1943), "Чырвоная змена" (1943), "Чырвоная звязда" (1943, 1944), "Чырвоны партызан" (1944), "Уперад" (1943, 1944).

На страницу ресурса открытого доступа можно перейти с главной страницы ЦНБ НАН Беларуси. Работа над проектом продолжается.-0-