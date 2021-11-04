Центры поддержки технологий и инноваций планируется открыть во всех ведущих вузах Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) планируется открыть во всех ведущих вузах Беларуси, а также научных организациях. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, дальнейшее функционирование и развитие сети ЦПТИ позволит обеспечить доступность для пользователей сведений о современных информационных технологиях, способствующих повышению производительности труда, росту качества и конкурентоспособности продукции, переходу на новый технологический уклад.

"Несмотря на пандемию, спрос на услуги в области охраны и управления правами на объекты интеллектуальной собственности растет во всем мире. Так, количество созданных в мире точек ЦПТИ только за 2020 год увеличилось на 27% и сейчас составляет более 1 тыс. в 80 странах мира. Беларусь также следует передовым тенденциям в этой сфере и только за 2021 год, тесно взаимодействуя со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, приросла более чем в два раза по сравнению с 2020 годом по количеству центров поддержки технологий и инноваций", - рассказал Александр Шумилин.

Национальный центр интеллектуальной собственности и Белорусский государственный технологический университет сегодня подписали соглашение о создании Центра поддержки технологий и инноваций. Это уже 15-й по счету центр в стране. Помимо БГТУ, ЦПТИ созданы в Республиканской научно-технической библиотеке и ее областных филиалах, БГУ, Витебском государственном медицинском университете, Полесском государственном университете, БГУИР, в индустриальном парке "Великий камень", Полоцком государственном университете, Брестском государственном техническом университете и НЦИС.

Международный проект по созданию и развитию сети ЦПТИ в Беларуси выполняется совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Его основная цель - стимулирование инновационной деятельности, а также обеспечение информационной и научно-методической поддержкой пользователей услуг центров в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.-0-