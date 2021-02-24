Цены на лекарства "Белфармпрома" по итогам госзакупок в 2020 году снизились в среднем на 11,5%

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на лекарства "Белфармпрома" по результатам госзакупок в 2020 году снизились в среднем на 11,5%, заявил генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич сегодня на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цены на белорусские лекарства не только растут значительно более низкими темпами (по сравнению с импортными лекарствами. - Прим. БЕЛТА), но и по ряду позиций снижаются. Так, по результатам процедур государственных закупок цены на продукцию организаций холдинга в 2020 году были снижены в среднем на 11,5% по сравнению с предыдущим годом, или более чем на Br7 млн", - отметил Сергей Казакевич.

В 2020 году индекс потребительских цен на лекарственные препараты составил 110,03%, в то время как индекс отпускных цен отечественных производителей лекарственных препаратов - 108,7%, а по организациям-участникам холдинга еще ниже - всего 103,5%.

Более 34% от объема производства организаций холдинга составляют лекарства стоимостью до $1.

В то же время, отметил Сергей Казакевич, сложившиеся подходы к ценообразованию при значительной кредитной нагрузке и росте стоимости сырья и материалов (на 20% только за 2020 год) не позволяют организациям в полной мере финансировать проекты по созданию новых продуктов и производств. Тем не менее белорусские производители активно осваивают производство аналогов зарубежных лекарств. Их удельный вес в объеме поставок на белорусский рынок только по организациям холдинга в 2020 году составил 60%.

В 2020 году поставлено на экспорт белорусских лекарств на сумму $199,05 млн с темпом роста 108,2%. Около 80% этого объема реализовано организациями холдинга, в связи с чем доля экспорта в объеме производства составила в целом по стране 31,3%, а по организациям холдинга - 47,4%.

Гендиректор управляющей компании холдинга подчеркнул, несмотря на то, что безусловный приоритет отдается обеспечению потребности отечественного здравоохранения, белорусские производители продолжают планомерно наращивать экспорт.

Сергей Казакевич также проинформировал, что с учетом стоящих перед фармацевтической отраслью задач подготовлен проект указа "О развитии фармацевтической промышленности", предусматривающий нормы по стимулированию собственных разработок и проектов полного производственного цикла и расширение возможностей инвестиционной и экспортной деятельности фармацевтических производителей. Проект документа внесен в Министерство здравоохранения.-0-