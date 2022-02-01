ЦИК и Минздрав согласуют порядок голосования граждан с COVID-19 на дому

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК и Минздрав согласуют порядок голосования на референдуме граждан с COVID-19 на дому, сообщил журналистам председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко по итогам встречи с первым заместителем председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ, руководителем штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонидом Анфимовым, передает корреспондент БЕЛТА.

Леонид Анфимов

"У нас возник вопрос по ковидным больным, которые на дому лечатся. В ближайшее время мы примем соответствующее решение, разъяснение дадим, направим в комиссии, какой алгоритм действий", - сказал Игорь Карпенко.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.

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Фото Павла Орловского