ЦИК рекомендует размещать участки для голосования на первых этажах

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК рекомендует участки для голосования на выборах размещать на первых этажах. Речь об этом шла сегодня на заседании ЦИК, где обсуждался вопрос о создании условий для участия в выборах депутатов Палаты представителей людей с ограниченными возможностями, передает корреспондент БЕЛТА.

ЦИК рекомендует, чтобы все участки для голосования по возможности размещались на первых этажах. На входах в здания и помещения должны быть пандусы. На участках будут создаваться специальные места для голосования инвалидов-колясочников. Слабовидящие граждане смогут воспользоваться лупами и трафаретами.

Местные власти и избирательные комиссии обеспечат дежурство волонтеров, которые будут помогать избирателям с ограниченными физическими возможностями, пожилым людям.

В заседании ЦИК приняли участие члены Белорусского общества инвалидов, Белорусского товарищества инвалидов по зрению, Белорусского общества глухих. Они смогли задать свои вопросы, высказать предложения после того, как представители облисполкомов и Мингорисполкома рассказали о создании безбарьерной среды на избирательных участках.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-