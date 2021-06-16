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16 июня 2021, 07:56

ЦТ по белорусскому языку планируют пройти 17,9 тыс. абитуриентов

Фото из архива
Фото из архива
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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по белорусскому языку сегодня планируют пройти 17,9 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Белорусский язык - первое испытание в списке предметов ЦТ, которые предложено сдать абитуриентам для поступления в вузы Беларуси. Тестирование пройдет на базе 41 учреждения образования. Испытание стартует по всей стране одновременно - в 11.00.

Следует своевременно прибывать к пунктам централизованного тестирования. "Абитуриент должен определить свою аудиторию в корпусе. Он должен также пройти жеребьевку места в аудитории, идентификацию личности. То есть это такой очень длительный процесс. Поэтому абитуриенты не позже чем за полчаса должны прибыть в пункт тестирования", - рассказал Юрий Миксюк.

Абитуриенты должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), пропуск, гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета. Госкомиссия рекомендует иметь две ручки - на случай, если вдруг одна из них подведет.

Запрещено проносить средства приема, хранения и передачи информации, то есть мобильный телефон и другие гаджеты. Абитуриентам напомнят перед входом в аудиторию, чтобы они сдали телефон. "В аудитории должна быть рабочая обстановка, поэтому нельзя шуметь, меняться местами, обмениваться материалами, получать подсказку или кому-то подсказывать. Нельзя работать после окончания времени. Нужно слушать организаторов, они будут этим процессом строго управлять. У них есть инструкция, которую они будут зачитывать, чтобы во всех аудиториях была одинаковая обстановка. Нарушители будут удалены. Кроме того, после того как уже вскрылись пакеты с тестами, абитуриент уже не может попасть на тестирование в аудиторию", - отметил директор РИКЗ.

Вместе с тем есть уважительные причины, которые позволят абитуриенту сдать ЦТ в резервный день. Это касается непредвиденных обстоятельств. "Например, электричка остановилась или еще что-то. Абитуриент может обратиться и получить документальное подтверждение этого факта. При наличии признаков недомогания рекомендуется своевременно обращаться к медицинским работникам. В случае плохого самочувствия, подтвержденного документально, абитуриент может пройти централизованное тестирование в резервные дни", - добавил Юрий Миксюк.

В пунктах проведения ЦТ предусмотрены средства для дезинфекции рук, рассаживать в аудиториях будут с соблюдением требований социального дистанцирования. В пункте централизованного тестирования разрешается использовать маски. При этом на этапе идентификации личности маску потребуется снять.

Испытание по русскому языку ожидает абитуриентов - 18 и 19 июня , ЦТ по обществоведению состоится 21 июня, математике - 23 и 24 июня, биологии - 26 июня. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 28 июня, химии - 30 июня, физике - 2 июля, истории Беларуси - 4 июля, географии - 6 июля, всемирной истории (новейшее время) - 8 июля.

Даты резервных дней - 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни - со 2 по 9 июля.-0-

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