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16 июля 2020, 15:34

ЦТ по химии на 100 баллов сдали 29 абитуриентов

Фото из архива
Фото из архива
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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На централизованном тестировании по химии 29 абитуриентов набрали 100 баллов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по химии уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. "В этом году 100 баллов набрали 29 абитуриентов, в 2019-м их было 17. Нулевой результат показал один человек, в прошлом году такие абитуриенты отсутствовали", - рассказал Юрий Миксюк.

ЦТ по химии проходило 8 июля. Сдавать его планировали около 11,4 тыс. человек. Из зарегистрированных не явились 6,3% абитуриентов. Не прошли по медпоказаниям 3 человека. Удаленных за нарушения не было.

Тот, кто не попал на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Для этого нужно пройти перерегистрацию. Директор РИКЗ напомнил, что она завершается уже завтра. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение. В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование.

Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек.-0-

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