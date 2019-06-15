ЦТ по обществоведению прошло без нарушений

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по обществоведению прошло без нарушений со стороны абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

На ЦТ по обществоведению зарегистрировались около 15 тыс. абитуриентов. "Удаленных и тех, кто не смог сдавать тестирование по медицинским показаниям, не было", - проинформировал Юрий Миксюк.

Он напомнил, что удалить с ЦТ абитуриента могут за телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Кроме того, во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий.

Следующее ЦТ, по математике, пройдет 17 июня. Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам.-0-