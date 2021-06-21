ЦТ по обществоведению прошло без нарушений

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по обществоведению прошло без нарушений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Сдавать этот предмет планировали около 13 тыс. абитуриентов. "Не явились 826 человек. Удаленных нет. Не прошел по медпоказаниям один человек", - рассказал Юрий Миксюк.

Следующее ЦТ - по математике - пройдет 23 и 24 июня, биологии - 26 июня. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 28 июня, химии - 30 июня, физике - 2 июля, истории Беларуси - 4 июля, географии - 6 июля, всемирной истории (новейшее время) - 8 июля.

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-