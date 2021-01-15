ТЦСОНы с начала года выполнили около 1,2 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2021 года территориальными центрами социального обслуживания населения выполнено около 1,2 тыс. заявок по доставке продуктов питания и медикаментов, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты населения.

"Потребность пожилых граждан и людей с инвалидностью в доставке продуктов питания и медикаментов сохраняется. С начала года территориальными центрами выполнено порядка 1,2 тыс. таких заявок. А всего с 20 марта 2020 года по 14 января 2021 года - 41,5 тыс. заявок", - сказали в Минтруда.

Все 146 территориальных центров, которые есть в регионах страны, принимают заявки по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по отдельным телефонным линиям.

К организации оперативной доставки также подключились волонтеры БРСМ и Красного Креста.

Кроме того, системно комплексные социальные услуги на дому получают 96 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. Социальные услуги включают уборку помещений, готовку, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплату коммунальных услуг и другое. В сельской местности - еще и растопку печи, доставку воды, уборку придомовой территории.-0-