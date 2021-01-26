ТЦСОНы с начала года выполнили почти 1,9 тыс. заявок по доставке продуктов и медикаментов

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2021 года территориальные центры социального обслуживания населения выполнили около 1,9 тыс. заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
Всего с 20 марта 2020 года за время кампании по поддержке пожилых граждан и инвалидов в период сложной эпидемиологической обстановки ТЦСОНы выполнили более 42,2 тыс. заявок.
"Потребность пожилых граждан и людей с инвалидностью в доставке продуктов питания и медикаментов сохраняется. С начала года территориальными центрами выполнено порядка 1,9 тыс. таких заявок", - сказали в Минтруда.
Все 146 территориальных центров, которые есть в регионах страны, принимают заявки в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по отдельным телефонным линиям.
К организации оперативной доставки также подключились волонтеры БРСМ и Красного Креста.
Кроме того, системно комплексные социальные услуги на дому получают 97 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. Социальные услуги включают уборку помещений, готовку, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплату коммунальных услуг и другое. В сельской местности еще и растопку печи, доставку воды, уборку придомовой территории.-0-