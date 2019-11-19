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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и без существенных осадков ожидается в Беларуси 20 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь ночью и утром местами по востоку страны небольшие осадки (в основном дождь). В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 12-14 м/с.
Температура воздуха в течение суток 1-7 градусов тепла, ночью при прояснениях нуль - минус 2, днем по юго-западу республики - до 8-10 выше нуля.-0-