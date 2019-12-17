Туман и до +11°С ожидается в Беларуси 18 декабря

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями, туман и до 11 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 18 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В связи с тем, что ночью и в первой половине дня на большей части территории республики будет туманно, объявлен оранжевый уровень опасности.

Погода ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер предполагается юго-западный 4-9 м/с, во второй половине дня по Витебской области с порывами до 14 м/с, в отдельных районах - до 15-18 м/с.

Температура ночью составит от нуля до пяти градусов тепла, днем - от пяти до 11 градусов тепла.-0-

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