Туман и до +22°С ожидается в Беларуси 21 октября

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тепло и без осадков будет в Беларуси 21 октября, ночью и утром местами туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем прогнозируется переменная облачность. Преимущественно будет без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер юго-западный, от слабого к умеренному.

Температура воздуха ночью составит плюс 5-11 градусов, днем - 15-20 градусов тепла, по югу страны будет до плюс 22 градусов.-0-

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