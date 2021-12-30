30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололед ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В последний день уходящего 2021 года и в начале нового 2022 года погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, за которыми в республику устремится теплый воздух. На смену зимним морозам придут оттепели. Лишь вечером 1 января в нашу страну начнут поступать холодные воздушные массы с северных широт, что обусловит кратковременное понижение температуры, которое сохранится и в воскресенье 2 января, на дорогах при этом будет скользко. Однако уже с понедельника вновь ожидается теплая для начала января погода", - рассказали в Белгидромете.

Синоптики отметили, что в ближайшие дни на дорогах стоит быть крайне внимательными как водителям, так и пешеходам - видимость будут ухудшать туманы, не исключены и гололедные явления.

В пятницу, 31 декабря, временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). На большей части территории республики ожидается туман. Прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов, по западу страны от нуля до плюс 2. Днем будет 1-7 градусов тепла, по востоку от нуля до минус 2.

В субботу, 1 января, временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами по стране ожидается туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Днем местами по юго-западу республики прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 1, до плюс 6 градусов. Днем будет от минус 1 по северо-востоку до плюс 8 градусов по юго-западу республики.

В воскресенье, 2 января, на большей части территории республики пройдут кратковременный снег, мокрый снег. Днем по юго-западу страны прогнозируется дождь, местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный с переходом на южный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 1 по югу до минус 11 градусов по северу страны. Днем будет от нуля до минус 7, по юго-западу 1-3 градусов тепла.

В понедельник, 3 января, на большей части территории республики ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами прогнозируется туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов, по востоку до минус 8. Днем будет от минус 1 до плюс 5, в юго-западных районах до 7 градусов тепла.

Во вторник, 4 января, временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов, при прояснениях до минус 6. Днем будет от минус 3 до плюс 4 градусов.-0-

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