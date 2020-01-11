Туман и гололедицу прогнозируют в Беларуси 12 января

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 12 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет без существенных осадков, лишь местами по Витебской области - дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый 3-8 м/с, утром и днем юго-западный 5-10 м/с, с порывами местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, днем будет от нуля до 5 тепла.-0-

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