13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и слабый гололед ожидаются в Беларуси 14 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие кратковременные дожди и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах будет туман и слабый гололед. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, а днем будет 2-8 градусов тепла.-0-

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