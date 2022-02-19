19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Людей, готовых быть социально ответственными, у нас в стране большинство, заявил журналист телеканала ОНТ Игорь Тур во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды", передает корреспондент БЕЛТА.

Журналист показал залу свои фотографии, отражающие тот жизненный и творческий путь, который он прошел.

"Суть моей работы делать так, чтобы вам было интересно, - сказал Игорь Тур. - Лучшая работа в мире - работать с Президентом".

Журналист поднял тему социальной ответственности. "Каждый из нас способен сделать что-то хорошее не только для себя, но и для других, - уверен он. - Что такое социальная ответственность? Если каждый из нас начнет свою обычную работу делать максимально хорошо, то мы сами не заметим, как буквально завтра проснемся совершено в другой стране. И таких людей, готовых быть социально ответственными, у нас в стране большинство".

Проект "В режиме правды" проходит в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.​ Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией. Финальная акция проходит во Дворце спорта в Минске. -0-