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Турчин: почта играет большую роль в создании комфорта на селе

Общество 20.05.2019 | 20:12
Александр Турчин. Фото из архива
Александр Турчин. Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вице-премьер Александр Турчин сегодня оценил комплекс новых услуг РУП "Белпочта", реализованных совместно с ОАО "АСБ Беларусбанк" в регионах по поручению правительства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Более 800 сельских отделений почтовой связи теперь дают местным жителям возможность пополнить действующую или получить новую банковскую карту, открыть вкладной счет (доступно 7 видов вкладов). А с 17 мая в них можно оформить документы на получение кредита и уже буквально через три дня распоряжаться кредитными средствами.

При посещении сельских отделений также рассмотрены вопросы реализации пилотного проекта РУП "Белпочта" - "Мобильный почтальон". Планируется, что к концу 2019 года работник почты сможет оказывать на дому или в офисе клиента весь комплекс почтовых, финансовых и государственных услуг, доступных в почтовых отделениях. Ближе к населению станет онлайн-торговля: РУП "Белпочта" развивается как серьезный игрок рынка онлайн-ретейла.

Отдельно Александр Турчин остановился на вопросе почтовой доставки лекарственных препаратов сельским жителям. По словам почтальонов, такая услуга будет востребована, особенно среди пожилых граждан тех населенных пунктов, где нет аптеки или ФАПа в шаговой доступности. Министерству здравоохранения поручено оперативно проработать все вопросы, включая при необходимости изменение законодательной базы, и реализовать этот проект.

"Наша общая задача - максимально приблизить весь спектр оказываемых почтой, банковской системой услуг к населению, невзирая на то, где гражданин проживает: в крупном городе или на селе. Создание комфортных условий для жизни и работы на селе - именно на это нацеливает нас глава государства, и именно в этом русле выстроено одно из направлений работы правительства, министерств, других заинтересованных. Почта - очень хороший партнер, ведь почтальон в буквальном смысле каждый день приходит к нам в дом, приносит газеты и журналы, личные письма. А для людей пожилого возраста это еще и доставка пенсии", - отметил Александр Турчин.

По его словам, расширяя спектр оказываемых услуг, нельзя забывать и о повышении заработной платы почтальонов. Эти задачи должна решить разрабатываемая РУП "Белпочта" система материального стимулирования работников отделений почтовой связи.-0-

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Беларусбанк, почта, услуги
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