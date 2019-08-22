Туристический поток в Беларусь по безвизу вырос на 62%

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число туристов, приехавших в Беларусь по безвизовому режиму, в январе-июле 2019 года составило около 174 тыс. Это на 62% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич.

"Что касается безвизового въезда, то через Национальный аэропорт Минск и в безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей за семь месяцев этого года прибыло около 174 тыс. человек. Это на 62% больше, чем за семь месяцев прошлого года", - рассказал Виталий Грицевич.

В Минспорта рассчитывают, что число безвизовых туристов будет расти и дальше - 7 августа подписан указ №300 об объединении безвизовых туристических зон Брестской и Гродненской областей. Он вступит в силу через три месяца, поэтому, скорее всего, эффект принятых мер будет виден уже в следующем году.

"Для Минспорта самое главное - это увеличение времени пребывания туристов на территории Беларуси, соответственно, регионы смогут получить дополнительные средства. Так, если сейчас в среднем иностранец проводит в безвизовых зонах 2,5 дня, то после объединения туристических зон, по оценкам специалистов, они будут уже останавливаться на 3,5-4 дня", - отметил Виталий Грицевич.

Как сообщалось, указ №300 объединяет две безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей в одну. В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский. При этом срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств. Новые правила вступят в силу 10 ноября, сейчас в этих зонах западных областей действует 10-дневный безвиз.

Через Национальный аэропорт Минск без визы можно въехать на срок до 30 дней.-0-