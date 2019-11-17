У белорусских избирателей есть вся нужная информация для осознанного выбора - эксперт

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия для того, чтобы избиратели сделали свой осознанный выбор. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал начальник организационно-аналитического управления Академии управления при Президенте кандидат социологических наук Владимир Литвинович.

"Парламентская кампания в Беларуси проходит с традиционной интенсивностью. Те кандидаты, которые проявили большую активность, творческий подход, были какие-то ролики, конечно, запомнились и привлекли внимание избирателей. И это идет на пользу, когда избиратели делают свой выбор на участке. Кто-то проголосовал заранее, кто-то - сегодня. В принципе, много информации о кандидатах: и их трудовой путь, и материальное обеспечение. Поэтому, мне кажется, достаточно информационных возможностей, чтобы избиратели определились и сделали осознанный выбор", - сказал Владимир Литвинович.

Говоря о новом составе парламента, эксперт отметил, что хочет видеть в нем людей, готовых к конструктивной дискуссии, видящих перспективу в решении существующих проблем.-0-